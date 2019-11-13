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مصادر لـ"الوطن": صاحب أرض "الماسورة" ضبط قبل الحريق. وهذه سابقته الثانية

مصادر لـ"الوطن": صاحب أرض "الماسورة" ضبط قبل الحريق. وهذه سابقته الثانية

أسر ضحايا حريق البحيرة تصل مستشفى إيتاي البارود لاستلام جثث ذويهم

أسر ضحايا حريق البحيرة تصل مستشفى إيتاي البارود لاستلام جثث ذويهم

"العربي الأوروبي للحوار": 82% نسبة نجاح مصر في حقوق الإنسان دوليا

"العربي الأوروبي للحوار": 82% نسبة نجاح مصر في حقوق الإنسان دوليا

موراليس يبدي استعداده للعودة إلى بوليفيا "لتهدئة الأوضاع"

موراليس يبدي استعداده للعودة إلى بوليفيا "لتهدئة الأوضاع"

السعودية وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

السعودية وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

"خير في الترعة".. مواطنون يتهافتون على البنزين المسروق بإيتاي البارود

"خير في الترعة".. مواطنون يتهافتون على البنزين المسروق بإيتاي البارود

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مزاد علني لبيع وحدات سكنية وإدارية من "الإسكان".. 11 ديسمبر

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في الحرارة وسقوط أمطار

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في الحرارة وسقوط أمطار

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تكذيب الشائعات ووأد فتنة الشارة.. 3 أسباب دفعت محمد صلاح للظهور بمعسكر المنتخب

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