بحث اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، خطة تحصيل مستحقات صندوق الخدمات بالمحافظة من جميع المراكز والجهات، وتحويلها بشكل مباشر إلى حساب الصندوق بهدف تنمية الإيرادات وتوجيهها نحو المشروعات التي تخدم المحافظة وتلبي احتياجات المواطنين.

وقال المحافظ، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة صندوق الخدمات، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة الصندوق، إنه جري الوقوف على إيرادات ومصروفات الصندوق، وكذلك آلية تسوية المديونيات مع جميع الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف المحافظ، أنه وجه بسرعة تحصيل المستحقات المالية للصندوق بالإضافة إلى ضرورة عرض تقرير عن موقف الوحدة السكنية بمنطقة زهراء مدينة نصر، وكذلك العمارة السكنية بمحافظة أسيوط، وذلك لإمكانية دعمها وتطويرها.