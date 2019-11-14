حكى عصام، أحد شهود العيان على حريق خط البنزين بإيتاي البارود بالبحيرة، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه حدث تسريب في خط بنزين 95 الساعة 11 ظهرًا، لافتًا إلى أن انفجار الخط وقع حوالي الساعة الخامسة مساءً.

وأضاف شاهد العيان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه تم الدفع بعشرات سيارات الإسعاف، وعشرات سيارات الإطفاء، لافتًا إلى وقوع ما يقرب من 15 لـ20 حالة إصابة، ومن 7 لـ10 حالات وفاة، وأن هذه الحالات في زيادة.

وأوضح شاهد العيان أنه تم الدفع بحوالي 15 سيارة دفاع مدني، وتم إخماد الحريق، موضحًا أن الحريق في منطقة زراعية بجوارها منطقة سكنية، لافتًا إلى أن الحريق نشب نتيجة سيجارة بسبب كسر في الماسورة.

وأشار شاهد العيان إلى أن الحريق حدث بسبب "عُقب سيجارة" أُلقي بالقرب من البنزين مما أدى إلى اشتعال البنزين بمسافة كبيرة.

وفي سياق متصل، قال أحمد إبراهيم، أحد شهود العيان، إن التسريب حدث نتيجة لواقعة سرقة، مضيفًا: "حد حاول يسرق الماسورة ومعرفش يفتح وضربت فيه والماسورة اتكسرت منه ساب كل حاجة ومشي".