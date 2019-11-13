مصادر لـ"الوطن": صاحب أرض "الماسورة" ضبط قبل الحريق. وهذه سابقته الثانية

كشفت مصادر ذات صلة بتحقيقات حادث حريق إيتاي البارود، أن صاحب الأرض التي وقع بها تسريب خط الوقود الذي اشتعلت فيه النيران محرر ضده محضر مسبق بسبب كسر خط الوقود في أرضه، وذلك قبل اشتعال النيران به.

وأوضحت المصادر أن صاحب تلك الأرض مهندس زراعي، وألقي القبض عليه قبل وقوع الحريق، وأنه كان قيد التحقيق منذ عدة ساعات، ثم ورد إخطار بعد ذلك بساعات بتجمع للأهالي عند منطقة التسريب، ثم اشتعال النيران في منطقة التسريب ووقوع ضحايا نتيجة الحريق.

وأوضحت المصادر أن فريقا من رجال البحث والمحققين يستمعون لأقوال الأهالي والمصابين حاليا، للوقوف على التصور النهائي لسبب وكيفية اشتعال النار في خط الوقود، ومناظرة جثامين الضحايا، كما أن صاحب الأرض التي وقع بها تسريب الوقود مازال يخضع للتحقيق حاليا.