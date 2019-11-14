كشف المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل حادث حريق إيتاي البارود، مشيرًا إلى أن هناك خط بترول من الإسكندرية إلى مسطرد مارًا بطنطا ومدفون تحت الأرض بعمق متر ونصف.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن غرفة التحكم الرئيسية لاحظت انخفاض ضغط المواسير، ما يشير لوجود تسريب معين، لافتًا إلى أن الشركة أغلقت المحابس على الفور لاكتشاف مكان التسريب.

وأضاف: "اللي بيحصل إن فيه لصوص بيحطوا كلبس وبعده ماسورة فرعية ويسرقوا واتمسك ناس كتير قبل كده والمرة دي فشلوا إنهم يحطوا الكلبس ودي محاولة سرقة فاشلة وحصل التسريب بعدها".

ولفت عبدالعزيز إلى أن التسريب انتقل للأرض الموجود فيها الخط وأيضًا تسرب للترعة المجاورة، مشيرًا إلى أن الشركة أخطرت الجهات المعنية لعمل كاردون حول البنزين المسرب ليتم إعادة شفطه مرة أخرى واتباعًا لخطوات الأمن الصناعي حتى لا يحدث اشتعال في المنطقة.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الاهالي تهافتوا ونزلوا لجمع البنزين الموجود بالترعة، لافتًا إلى أن مصدر لهب مجهول تسبب في الحريق الهائل، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وطمأن المتحدث باسم البترول المواطنين بخصوص إمدادات البترول، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطوط عدة لإمدادات البترول، مشددًا على أن إمدادات البترول لن تتأثر مطلقًا بسبب ايقاف الخط الذي بدأ إصلاحه بالفعل.