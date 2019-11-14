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عاجل.. وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد وإسرائيل في غزة

عاجل.. وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد وإسرائيل في غزة

"الأرصاد": طقس الخريف متقلب وبنشوف فصول السنة كلها فيه

"الأرصاد": طقس الخريف متقلب وبنشوف فصول السنة كلها فيه

احذروا "دكتور جوجل": يبقى عندك برد ويقول لك مرض خطير

احذروا "دكتور جوجل": يبقى عندك برد ويقول لك مرض خطير

طقس اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 في مصر والدول العربية

"الصحة" تنفي حاجة البحيرة لأكياس دم لعلاج مصابي حادث إيتاي البارود

"الصحة" تنفي حاجة البحيرة لأكياس دم لعلاج مصابي حادث إيتاي البارود

"مستر إكس" عاشق الصبار: ممكن أزرع نبتة فى 15 سنة.. وفى الآخر أبيعها بـ150 جنيه

"مستر إكس" عاشق الصبار: ممكن أزرع نبتة فى 15 سنة.. وفى الآخر أبيعها بـ150 جنيه

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مزاد علني لبيع وحدات سكنية وإدارية من "الإسكان".. 11 ديسمبر

مزاد علني لبيع وحدات سكنية وإدارية من "الإسكان".. 11 ديسمبر

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في الحرارة وسقوط أمطار

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في الحرارة وسقوط أمطار

تجنب أكشاك الكهرباء وارتداء الشتوي.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

تجنب أكشاك الكهرباء وارتداء الشتوي.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

قابض الأرواح.. حبة صغيرة تقتل الحشرات والبشر أيضا

قابض الأرواح.. حبة صغيرة تقتل الحشرات والبشر أيضا

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أول نائبة عربية تترأس كتلة نيابية في ألمانيا.. من هي المصرية أميرة محمد علي؟

تكذيب الشائعات ووأد فتنة الشارة.. 3 أسباب دفعت محمد صلاح للظهور بمعسكر المنتخب

تكذيب الشائعات ووأد فتنة الشارة.. 3 أسباب دفعت محمد صلاح للظهور بمعسكر المنتخب

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