انطلاق فعاليات مهرجان سباقات الهجن الثاني في شرم الشيخ

يستضيف مضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن، اليوم الخميس، فعليات المهرجان الثاني لسباقات الهجن خلال عام 2019، تحت رعاية اتحاد الهجن الإماراتي والاتحاد المصري لسباقات الهجن .

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضة للهجن، إنَّه جرى تنظيم مهرجان دولي عالمي بالمضمار خلال الاحتفالات بذكر انتصارات أكتوبر ويعد هذا المهرجان الثاني خلال عام 2019 بمضمار شرم الشيخ.

وأضاف أنَّ هذه المهرجان مستمرة على مدار 3 أيام و مقسم إلى 30 شوطًا بينها 3 أشواط ماراثون باستخدام الراكب البشرى وبقية الأشواط بالراكب الآلي وسيجرى تقديم جوائز مالية للأوائل في نهاية كل شوط إضافة إلى إقامة احتفالية كبرى في نهاية المهرجان بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسيجرى خلالها تكريم الـ10 الفائزين.

وأشار إلى أنَّه جرى الانتهاء من تسجيل الهجن المشاركة في فعاليات المهرجان ووضع شريحة إلكرتونية بكل جمل لتحديد بياناته تحت رعاية مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء.