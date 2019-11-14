أعلن مسؤولون عسكريون أفغان، اليوم الخميس، مقتل 11 من مسلحي حركة "طالبان" في غارات جوية للجيش استهدفت ثلاث مناطق في إقليم هلمند جنوب البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقال المسؤولون إن غارات جوية استهدفت منطقة "لشكر جاه" التابعة للإقليم أسفرت عن مقتل 8 على الأقل من مسلحي طالبان، حسبما أوردت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

وأسفرت غارة جوية على منطقة "نوزاد" التابعة للإقليم عن مقتل اثنين من مسلحي الحركة، وأسفرت غارة أخرى على منطقة "ناد علي" عن مقتل مسلح واحد.

واعتقلت القوات الخاصة الأفغانية اثنين من مسلحي "طالبان" ودمرت مخبأ أسلحة تابعا للحركة خلال عملية مداهمة أمنية في منطقة "شهار بولك" التابعة لإقليم "بلخ" شمالي البلاد، بحسب مسؤولين، ولم يصدر عن حركة "طالبان" أي تعليق على الغارات أو عملية المداهمة حتى الآن.