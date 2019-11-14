أشاد الدكتور مصطفى إبراهيم، خبير التمويل والاستثمار، تأسيس دولتي الإمارات ومصر منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، موضحًا أن الشراكة المصرية الإماراتية استراتيجية وذات ثقل داخل المنطقة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن المنصة الاستثمارية المصرية الإماراتية واجهة استثمارية كبيرة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في مختلف القطاعات داخل السوق المصرية، وهذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية للاستثمار في عدة قطاعات.

وأوضح خبير التمويل والاستثمار، أن السوق المصرية واعدة وتمتلك جميع مقومات الربح وجذب الاستثمار الأجنبي خاصة بعد إجراءات الإصلاح المتعلقة بالسياسات النقدية وفتح ملف الإصلاح الضريبي وإصدار قانون الاستثمار الموحد وتقدم مصر في تقرير التنافسية العالمية.

وتابع: "المنصة ستساعد على تنظيم الاستثمارات بين البلدين في القطاعات المختلفة".

ووصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة استغرقت يومين، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

ومنح الشيخ محمد بن زايد "وسام زايد"، للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرًا للعلاقات التاريخية الوطيدة، التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتثمينًا لدور الرئيس السيسي في دعم وترسيخ تلك العلاقات، على كافة الأصعدة.

وعبر السيسي، عن بالغ امتنانه وتقديره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، على هذا التكريم الخاص بمنحه الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عظيمة، حظيت بمحبة وتقدير العالم بأسره.