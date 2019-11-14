قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إنّ جميع التلاميذ الذين جرى احتجازهم لتلقي العلاج بعدد من مستشفيات المحافظة، اليوم الخميس، بعد إصابتهم باشتباه تسمم غذائي، غادروا المستشفيات عقب تحسن حالتهم وتلقيهم الإسعافات اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الوزيرة قررت صرف مكافأة لجميع العاملين بمستشفى الفشن المركزي، نظرا لموقفهم السريع وحُسن تصرفهم في التعامل مع الموقف، خاصة مع تزايد الأعداد، موضحا أن الوزارة سحبت 104 عينة من مياه المدرسة والقرية محل سكن التلاميذ للتأكد من سلامتها وجودتها.

ووصلت وزيرة الصحة يرافقها محافظ بني سويف، إلى مستشفى الفشن لمتابعة حالة المصابين ومدى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتعامل معها، وما استلزمه من إجراء فحوصات وعمل تحاليل، وذلك لزيادة الاطمئنان على التلاميذ، وإرسال عينات الوجبات التي جرى توزيعها على التلاميذ في المدرسة لفصحها.

كان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد باستقبال مستشفى الفشن المركزي لعدد من تلاميذ مدرسة محمد علي حسين الابتدائية بقرية الجفادون مصابين بقيء وإسهال عقب تناولهم الوجبة المدرسية "فطيرة بالعجوة" الحالة العامة متوسطة.

وانتقل مأمور وضباط مركز شرطة الفشن، حيث تبين من التحريات الأولية والفحص وصول 37 تلميذ مصابين بقيء وإسهال، عقب تناولهم الغذائية الفطير بالعجوة، والمنصرفة لهم من قِبل المدرسة، وجرى إجراء الاسعافات الأولية لهم، وبدأت المستشفى في التصريح لهم بالخروج قبل أن يصطحب عدد آخر من الأهالي فور علمهم بالخبر أبنائهم لمستشفى الفشن المركزي للاطمئنان عليهم ووصل إجمالي عدد التلاميذ إلى 60 تلميذا.

كما تبين أنه فور علم باقي أهالي التلاميذ في المدارس الأخرى، انتقلوا إلى المستشفيات برفقة ابنائهم زيادة في الاطمئنان، حتى وصل العدد إلى 100 تلميذ، قبل مغادرة 30 منهم المستشفى عقب تلقيهم الإسعافات الأولية، قبل أن يتوجه أكثر من 200 ولي أمر مصطحبا أبنائهم إلى مستشفيات ببا المركزي وبني سويف النموذجي لتلقي الإسعافات الأولية ويصرح لهم بالخروج.

كلف مدير أمن بني سويف، مباحث التموين، بالتنسيق مع مديرية الصحة لفحص الوجبات المدرسية، حيث تبين أن الوجبات يجرى توريدها من المشروع القومي للأغذية التابع لوزارة الزراعة من مصانع كائنة بمحافظات "الإسماعيلية - الفيوم - المنيا ،"ووجبات اليوم جرى إعدادها بمصنع الإسماعيلية، وتاريخ إنتاجها 13 /11/ 2019 وصالحة لمدة سبعة أيام.

كما تبين أن هناك لجنة مستديمة يجرى تشكيلها برئاسة موجة أول من التربية والتعليم، وعضوية مفتش أغذية تابع لوزارة الصحة، وممثل من وزارة التموين، تتولى استلام وفحص صلاحية الوجبات قبل توزيعها على المدارس.

جرى التحفظ على الوجبات على ذمة تصرفات النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 4652 إداري مركز شرطة الفشن.