المجني عليه في القباب الكبري

لقي شاب مصرعه على يد آخر في مشاجرة على كوبري "القباب الكبرى" بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية "القباب الكبرى" بمصرع شاب بطعنة على كوبري القرية.

انتقلت مباحث دكرنس إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع مصطفى عبدالحسيب التهامي، 21 عاما، بطعنة بسلاح أبيض، تمكنت المباحث من القبض عن المتهم ويدعى "م. س. ع"، 18 عاما.

وأكد شهود العيان أنّ مشاجرة بين الطرفين انتهت بتصويب المتهم طعنة من سلاح أبيض إلى المجني عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.