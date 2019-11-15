كرمت وزير الثقافة 12 شخصية من رموز ورواد الفنون الجادة فى مصر وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح الأوبرا الخديوية وأقيمت على المسرح الكبير.

وقالت الوزيرة إن الأوبرا الخديوية جسدت الريادة المصرية التى ولدت منذ فجر التاريخ، مشيرة إلى أنها ظلت المنارة الثقافية الأولى والوحيدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا طوال ما يزيد عن قرن من الزمان حتى احتراقها عام 1971، وأضافت أن دار الأوبرا المصرية جاءت لاستكمال الرسالة التى بدأتها سلفها والمتمثلة فى تقديم مختلف ألوان الفنون الجادة سعيا للارتقاء بالوعى وتطوير المجتمع وبناء الإنسان.

وزيرة الثقافة: الأوبرا المصرية تستكمل رسالة سلفها سعيا للارتقاء بالوعي وبناء الإنسان

وخلال الاحتفالية أهدت وزير الثقافة التكريمات لكل من مغني الأوبرا الدكتور الفى ميلاد، الباليرينا سونيا سركيس، الدكتور شريف بهادر العميد الأسبق للمعهد العالى للباليه، الدكتور عصمت يحيى الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، المطربة الدكتورة عفاف راضي، الباليرينا الدكتورة علية عبد الرازق، مغنية الأوبرا الدكتورة عواطف الشرقاوي، عازفة البيانو العالمية مارسيل متى، الباليرينا الدكتورة مايا سليم وتسلمتها عنها تلميذتها منة، الباليرينا الدكتورة ودود فيظى، مغنية الأوبرا الدكتورة نبيلة عريان، مغنى الأوبرا الدكتور جابر البلتاجى وتسلمه عنه رئيس الأوبرا.

وشارك في الاحتفالية التى أخرجها حازم طايل فرق أوبرا القاهرة، باليه أوبرا القاهرة، كورال أكابيلا بمصاحبة اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وتضمنت مختارات من أشهر الأوبرات والباليهات والمؤلفات الموسيقية العالمية هى افتتاحية أوبرا كتيبة الفرسان لفرانز فون سوبيه، دويتو أنا أكون من أوبرا الحفل التنكرى لجوزيبى فيردى، أداء إيمان مصطفى وعمرو مدحت، فالس الدانوب الأزرق ليوهان شتراوس الابن بمشاركة فرقة الباليه ونجومها شوكو تايما - هانى حسن - أورارا ماتسوزاوا، دويتو نخب الشراب من أوبرا لاترافياتا لجوزيبى فيردى أداء رشا طلعت وتامر توفيق، تأملات من أوبرا تاييس لجول ماسينيه ولعب صولوهاتها عازفة الفيولينة انيتا شترو، مشهد من باليه دون كيشوت للودفيج مينوكس أداء هانى حسن وكاترينا زيبرزينها مع أعضاء فرقة الباليه، أغنية يا ابنة الحب الجميلة من أوبرا ريجوليتو أداها كل من داليا فاروق - أمينة خيرت - هشام الجندى - عزت غانم، أغنيتى مصارع الثيران والهابانيرا من أوبرا كارمن لجورج بيزيه أداهما مصطفى محمد وجولى فيظى واختتم البرنامج بـ"يا آلهة الحظ" من كارمينا بورانا لكارل أورف بمشاركة فرقة الباليه.

وكانت الاحتفالية قد بدأت بفيلم وثائقى قصير تناول تاريخ الأوبرا الخديوية ومشاهد نادرة من العروض التى قدمت على مسرحها وحتى احتراقها ثم افتتاح دار الأوبرا المصرية ومسيرتها حتى الآن وصاحبها معرض لعدد من الصور الفوتوغرافية للأوبرا القديمة.