أمم أفريقيا 23 ونتيجة مباراة مصر والكاميرون اليوم.. أبرز تريندات جوجل

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واحتلت أمم أفريقيا 23 ونتيجة مباراة مصر والكاميرون اليوم قائمة تريندات جوجل وكانت الأكثر بحثًا عبر محرك البحث العملاق جوجل.

نجح المنتخب الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره الكاميروني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على استاد القاهرة في الجولة الثانية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

منتخب مصر الأولمبي يصعد للمربع الذهبي بالعلامة الكاملة بعد فوزه على الكاميرون

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، سعادته بالفوز على حساب الكاميرون، في مباراة اليوم التي انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل هدف، في منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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أكد مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، أن تركيزه الكامل منصب فقط على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، ولا يفكر في الاحتراف الخارجي، بعد تألقه في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليا في مصر.

مصطفى محمد: نركز في التأهل.. ولا حديث عن الاحتراف الآن

أكد أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، والمنتخب المصري الأولمبي، سعادته بتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتزامه بتعليمات الجهاز الفني بقيادة المدرب شوقي غريب، من أجل تحقيق حلم الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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أعرب مدافع المنتخب الأولمبي أسامة جلال، لاعب نادي إنبي، عن سعادته الكبيرة بانتصار الفراعنة الثمين على نظيره الكاميروني بنتيجة 2-1، في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو لعام 2020.

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أعطى الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، بقيادة المدير الفني شوقي غريب، راحة للاعبي الفريق، وذلك عقب ختام مباريات المجموعة، وسيعمل "غريب" على تخفيف الحمل البدنى للعناصر الأساسية، والتركيز على المجموعة التى لم تشارك حتى الآن للحفاظ على مستواهم الفنى والبدنى تحسباً للحاجة لهم فى أى وقت من عمر البطولة.

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أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أنه استغل مباراة الكاميرون في الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعة الأولى من أجل إشراك عناصر جديدة وإعطائها الفرصة بعد تأهل مصر الرسمي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.

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هنأ مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي ونادي الزمالك، على تحقيق منتخب بلاده الفوز الثالث على التوالي على نظيره الكاميرون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.

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عبر شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن سعادته بعد التأهل للدور قبل النهائي، من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في مصر، بعد تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات، والفوز على مالي ثم غانا، واخيرًا الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

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