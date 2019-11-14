تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

واحتل حادث حريق إيتاي البارود قائمة تريندات جوجل مصر وكان الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية.

وكشفت مصادر ذات صلة بتحقيقات حادث حريق إيتاي البارود، أن صاحب الأرض التي وقع بها تسريب خط الوقود الذي اشتعلت فيه النيران محرر ضده محضر مسبق بسبب كسر خط الوقود في أرضه، وذلك قبل اشتعال النيران به.

مصادر: صاحب أرض "ماسورة الوقود" ضُبط قبل حريق إيتاي البارود

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يوضح تجمع عدد كبير من المواطنين على أحد جانبي ترعة بمركز إيتاي البارود بالبحيرة مُلئت بالبنزين، بعد إقدام بعض اللصوص على كسر خط للمواد البترولية من أجل سرقته، مرددين "أول مرة نشوف خير في المواسير يا رجالة".

"خير في الترعة".. مواطنون يتهافتون على البنزين المسروق بإيتاي البارود

نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" منشورا جاء فيه: "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه"، واتبعتها بدعاء: "اللهم الطف بعبادك يا لطيف"، وأرفقت المنشور بوسم إيتاي البارود.

الإفتاء للمواطنين: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه

صرح المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، بأنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بتركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة.

البترول تكشف أسباب حريق خط بترول إيتاي البارود: محاولة سرقة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 15 شخصا ووفاة 6 آخرين، إثر اشتعال حريق نتيجة تسرب مواد بترولية بعزبة المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

عاجل.. الصحة: 6 وفيات و15 مصابا في حريق خط البترول إيتاي البارود

أصيب رئيس وحدة الحماية المدنية بدمنهور، باختناق وأزمة صدرية، أثناء وجوده في موقع حريق إيتاي البارود.

وكان مستشفى إيتاي البارود العام، استقبل المقدم ياسر محمد سلام، رئيس وحدة مطافئ دمنهور، مصابا بحالة اختناق، جرى حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة رئيس الحماية المدنية بدمنهور باختناق في حريق إيتاي البارود

كشفت مصادر مسؤولة بمديرية أمن البحيرة، أنه تم التحفظ على صاحب الأرض التي يمر بها خط البترول، الذي اشتعلت فيه النيران، مساء اليوم، الكائنة بعزبة المواسير بمركز إيتاي البارود، بالمحافظة.

عاجل.. التحفظ على مالك الأرض المار بها خط البترول المشتعل في البحيرة