المولد النبوي وبايرن وتشيلسي.. أبرز ما بحث عنه المصريون بـ"جوجل"

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المولد النبوي

أحاطت العناية الإلهية حياة النبي صل الله عليه وسلم، الذي اختاره الله خاتما لرسله؛ فتعهده ورباه وتولاه بالعناية الكاملة، والرعاية التامة فأدبه وأحسن تأديبه، واصطفاه لنفسه، وهيأه لتحمل أضخم رسالة، وأعده لأعظم مسؤولية، وكلفه بأكبر مهمة عالمية؛ رحمة بالبشرية لينقذ الإنسانية من ظلمات الجاهلية، وضلالات الوثنية، وعبادة المال والجاه والسلطان، وليوجههم إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا إله غيره، ولا رب سواه.

وحسب دار الإفتاء، تمثلت مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن الله تعالى طهره في كل مراحل عمره، من مولده إلى لحوقه بالرفيق الأعلى، يقتدى به في كل مراحل حياته؛ من الطفولة الطاهرة النقية، إلى الصبا البريء المتفتح المصون بالتهذيب والتوجيه، إلى الشباب العف الملتزم المكافح المحصن بالقيم الأخلاقية العالية، إلى التأمل والتعبد دون غلو أو تطرف، إلى الرجولة الرائعة الباهرة المهيأة لتحمل أعظم التبعات وأداء أسمى الرسالات بكل ما يتطلبه ذلك من ذكاء وتفتح وصبر وجلد وتقدير لجسامة المسؤولية وأمانة الالتزام.

ورغم نشأة الرسول الكريم في بيئة جاهلية عاتية وقوم جاهليين لم يسجد لصنم كما كانوا يسجدون، ولم يعبد وثنا كما كانوا يعبدون، ولم يشرب خمرا كما كانوا يشربون، ولم يئد بنتا كما كانوا يئدون، ولم يلعب ميسرا كما كانوا يلعبون، ولم يظلم أحدا كما كانوا يظلمون، ولم يرتكب منكرا كما كانوا يرتكبون، فحفظه الله من كل ذلك، ثم أحاطه الله تعالى بالرعاية والحماية بعد بعثته حتى لحوقه بالرفيق الأعلى.

ومن لطف الله به وحمايته له أنه لم يمكن عدوه منه، وجعله شامخا منتصرا عزيزا، حتى أتم الله به الدين وختم به رسالات السماء، وأخرج الناس من ظلمات الشرك والجهل إلى نور التوحيد والعلم.

في ذكرى المولد النبوي.. كيف أحاطت العناية الإلهية حياة الرسول الكريم؟

بايرن ضد دوترموند

اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه بروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة مباريات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الألماني خلال المباراة التي جمتعهما على ملعب أليانز آرينا وانتهت منذ لحظات.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 21 ليصعد للمركز الثالث، بينما تجمد رصيد دورتموند عند النقطة 19 في المركز الرابع.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وأجرى بروسيا دورتموند أول تبديلاته في الدقيقة 19 بخروج سانشو اضطراريا ودخول جيرايرو.

وأضاف سيرج جنابري الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في الدقيقة 47 من زمن الشوط الثاني.

وعاد روبرت ليفاندوفسكي ليسجل من جديد في شباك دورتموند محرزا الهدف الثالث للفريق البافاري في الدقيقة 67، واختتم ماتيس هوميلز مدافع دورتموند أهداف بايرن ميونيخ بالخطأ في مرماه بالدقيقة 80.

وبات ليفاندوفسكي هو اللاعب الوحيد الذي يسجل في كل مباريات الدوري، وذلك فيما يخص الدوريات الخمسة الكبرى حتى الآن.

ويتصدر ليفاندوفسكي ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى برصيد 16 هدفًا، يليه تشيرو إيمبوبيلي نجم لاتسيو الذي يتصدر هدافي الدوري الإيطالي برصيد 13 هدفًا.

فيديو.. بايرن ميونيخ يذل دورتموند برباعية نظيفة

تشيلسي

انتزع تشيلسي المركز الثاني بشكل مؤقت في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" من بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي، بفوزه اليوم، على ضيفه كريستال بالاس 2-0 في الجولة الثانية عشرة.

ووصل رصيد تشيلسي إلى 26 نقطة، ليتخطى مانشستر سيتي في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة، مستقرا في المركز الثاني مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة الفريق السماوي مع ليفربول غدا الأحد على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

تشيلسي بات فريقا مرعبا لكل الأندية الإنجليزية مؤخرا تحت قيادة الإنجليزي فرانك لامبارد، ليس من جهة النتائج فقط، بل على مستوى الأداء أيضا.

وبات أبراهام ثاني أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل 10 أهداف بعمر 22 عاما و38 يوما، بعد الجناح الهولندي آريين روبين بعمر 21 عاما و342 يوما.

كما أصبح أبراهام أول لاعب إنجليزي يسجل 10 أهداف في موسم من الدوري الممتاز مع تشيلسي منذ فرانك لامبارد في 2012/13.

ويعد أبراهام ثالث أسرع لاعب في تاريخ تشيلسي يصل لـ10 أهداف في الدوري الإنجليزي بعد دييجو كوستا وجيمي فلويد هاسيلباينك.

وحقق تشيلسي الفوز في 6 مباريات متتالية في الدوري الممتاز لأول مرة منذ مايو 2017 تحت قيادة أنتونيو كونتي.

وأصبح لامبارد هو أول مدرب إنجليزي يفوز في 6 مباريات متتالية في الدوري الممتاز منذ آلان باردو في عام 2012.

لامبارد يكتب تاريخا جديدا للبلوز.. تشيلسي وصيفا مؤقتا.. وأبراهام يعادل رقم مدربه