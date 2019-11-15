غرفة السياحة: 1833 شركة مصرية و500 وكالة سعودية تعمل بالعمرة هذا العام

اغلقت غرفة شركات السياحة مساء أمس الخميس، باب تسجيل شركات السياحة المصرية والشركات والمؤسسات السعودية المصرح لها بتنظيم رحلات العمرة هذا العام.

وأعلنت الشركة في بيان لها أن عدد الشركات المصرية التى سجلت اسمائها على بوابة العمرة بلغ 1833 شركة، بينما جاء عدد المؤسسات السعودية 500 شركة.

وتبدأ البوابة عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تنظيم رحلات العمرة من خلال الشركات المسجلة على البوابة فقط.

وطالبت الغرفة جميع المواطنين الراغبين في اداء العمرة الدخول على بوابة العمرة المصرية والاختيار بين الشركات المسجلة عليها واستعراض كافة برامج شركات السياحة المسجلة بكافة تفاصيلها من حيث السعر والتوقيتات وأماكن الإقامة للاختيار من بينها.