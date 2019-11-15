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"الإنتاج الحربي" تشارك بمعرض "WERPEX" للمياه والكهرباء في كينيا

"الإنتاج الحربي" تشارك بمعرض "WERPEX" للمياه والكهرباء في كينيا

مركز حوار الأديان بالأزهر يطلق مسابقته الثانية لأعمال الجرافيك

مركز حوار الأديان بالأزهر يطلق مسابقته الثانية لأعمال الجرافيك

"السكة الحديد" تتعاقد مع شركة أمريكية على توريد وصيانة جرارات القطارات

"السكة الحديد" تتعاقد مع شركة أمريكية على توريد وصيانة جرارات القطارات

 سحب قطعة أرض بما عليها من مبانٍ لمخالفة غرض التخصيص بمدينة الشروق

 سحب قطعة أرض بما عليها من مبانٍ لمخالفة غرض التخصيص بمدينة الشروق

غرفة السياحة: 1833 شركة مصرية و500 وكالة سعودية تعمل بالعمرة هذا العام

غرفة السياحة: 1833 شركة مصرية و500 وكالة سعودية تعمل بالعمرة هذا العام

اليوم.. الطيران المدني تطبق قرار "فرض رسوم" على الركاب المغادرين

اليوم.. الطيران المدني تطبق قرار "فرض رسوم" على الركاب المغادرين

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أمطار وتخفيضات.. الجمعة في نوفمبر "استعداد دائم"

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