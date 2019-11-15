أفادت مصادر الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم أن المعاينة الأولية لموقع حادث انقلاب أتوبيس بطريق "طنطا – المحلة " الزراعي جاء نتيجة انفجار إطار الكاوتش الأمامي وهو ما أدى إلى انحرافه عن مساره وانقلابه المفاجئ على جانب الطريق المذكور.

وتابعت المصادر الأمنية أن الحادث تسبب في وفاة شخصين وإصابة 16 أخرين بكدمات وسحجات وجروح سطحية متفرقة من جسده ونقلوا بواسطة 4 سيارات إسعافه متواليه إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي لإسعافهم .

وأشار إلى ندب خبراء من الأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى موقع الحادث تحت إشراف فريق من نيابة مركز طنطا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن الحادث المؤلم .

وكان الطريق الزراعي الفرعي "طنطا_ المحلة " أمام قرية الرجدية شهد واقعه مصرع شخصين وأصابه 16آخرون في حادث انقلاب أتوبيس على طريق " المحلة - طنطا" وتم نقل كافه الضحايا والمصابين إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي .

كان اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية تلقى إخطارًا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس في طريق المحلة - طنطا في الأرض الزراعية المجاورة للطريق إثر اختلال عجلة القيادة من السائق وانقلاب الأتوبيس .

كما تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بطنطا لتلقى العلاج اللازم وكلفت اداره البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.