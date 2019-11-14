أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، الانتهاء من تعديل المخطط الاستراتيجى العام وقيود الارتفاع الخاصة بمدينة المحلة، في إطار التنسيق والتعاون المبتادل بين المحافظة ووزارة الإسكان لتلبية مطالب أهالى المحلة.

وصدر تعديل قيود الارتفاع من هيئة عمليات القوات المسلحة لتصبح 33م لكامل المدينة طبقاً لطلب المحافظة في هذا الشأن بدلاً من ارتفاعات (9م -12م -18م -24م) الصادرة مسبقاً للمخطط الاستراتيجي للمدينة.

وفى هذا الإطار، قدم محافظ الغربية الشكر لوزير الإسكان و رئيس الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية على الإستجابة لاحتياجات مدينة المحلة الكبرى والموافقة على تعديل قيود الارتفاع ، مؤكداً أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على تلبية مطالب المواطنين.