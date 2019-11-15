التنقيب عن الآثار

فتحت نيابة حوادث غرب القاهرة تحقيقاتها في وفاة أمين شرطة، في حفرة داخل منزله بالزيتون أثناء التنقيب عن الآثار.

وتبينت تحريات المباحث أن أمين الشرطة كان ينقب عن الآثار بمعاونة آخرين من اصدقائه ومات أثر انهيار الرمال عليه داخل الحفرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية للفحص لكن تبين وجود تصدعات في العقار، وأنه على وشك السقوط والانهيار، فقررت ندب الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث، وتشكيل لجنة هندسية من حي الزيتون، لفحص العقار وإعداد تقرير حول مدى سلامته.

وقال 3 من جيران المتوفي أنه كان يحفر منذ قرابة شهر وأثناء فحص أمين الشرطة عمق الحفرة انهارت عليه وتوفى وهرب شركاؤه.

وقالت أسرة أمين الشرطة أنه تغيب منذ عدة أيام عن المنزل ولم يعرفوا شيئا عن التنقيب عن الآثار.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المرقبة بمحيط المكان والواقعة لتحديد هوية شركاء المجنى عليه في الواقعة.