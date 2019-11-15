كشفت دراسة أمريكية جديدة عن أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في أوروبا يتراوح من 3.9 مليون إلى 4.8 مليون مهاجر غير شرعي منذ عام 2017، أغلبهم في المملكة المتحدة وألمانيا.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها مركز "بيو" الأمريكي للدراسات ونشرت على موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم، أن أغلب المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى أوروبا يعيشون في ألمانيا ويتراوح عددهم بين مليون و 1.2 مليون، وفي المملكة المتحدة ويتراوح عددهم بين 800 ألف و1.2 مليون، ويتراوح عددهم في إيطاليا ما بين 500 ألف و700 ألف، وفي فرنسا ما بين 300 ألف و400 ألف.

وعلى النقيض، أظهرت الدراسة انعداما فعليا للهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبية مثل المجر وبولندا حيث استغل القادة السياسيون الكراهية الواسعة تجاه الهجرة في الأوساط الشعبية.

ويمثل المهاجرون غير الشرعيين نسبة لا تتجاوز 2% وتقل في معظم الحالات عن 1% من السكان في دول أوروبا، ويأتي 30% من هؤلاء المهاجرين من منطقة آسيا - الهادئ، و23% من داخل أوروبا، و21% من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و17% من دول أفريقيا جنوب الصحراء، و8% من الأمريكيتين.

أما في الولايات المتحدة، فقد قدرت الدراسة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون فيها منذ عام 2017 بـ 10.5 مليون، أو ما يعادل 3.2% من إجمالي السكان.