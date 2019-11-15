قال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق، الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أن الشركات ستبدأ من اليوم الحصول على كلمة المرور على البوابة الإلكترونية للعمرة لوضع برامجها.

وأضاف «الغمرى»، لـ«الوطن»، أن 1833 شركة سياحة مصرية سجلت أسماءها على البوابة، بالإضافة إلى 500 وكالة سعودية، بعد انتهاء فترة التسجيل، مساء أمس، مطالباً المواطنين الراغبين فى أداء العمرة بالدخول على البوابة، والاختيار بين الشركات المسجلة عليها، واستعراض كافة البرامج بتفاصيلها من حيث السعر والتوقيتات وأماكن الإقامة للاختيار بينها، وحذرهم من التعامل مع الوسطاء أو السماسرة حتى لا يتعرضوا للنصب.

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، على ضرورة تأكد المعتمر من صور «الباركود» الخاص به قبل السفر، وتسليمه لشركة السياحة التى سيسافر من خلالها حتى لا تحدث أى مشاكل، موضحاً أن الهدف الأول من إنشاء البوابة الإلكترونية للعمرة هو الحفاظ على حقوق المواطنين.

وكشف مصدر مسئول باللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة، أن أعداد المعتمرين المصريين هذا العام وفقاً للطاقة الاستيعابية للنقل ستكون فى حدود 500 ألف حتى لا تحدث تكدسات فى المطارات، مشيراً إلى أن هناك محاولات تتم حالياً لزيادة الأعداد.

وقال إنه سيتم تقسيم الموسم إلى فترتين، الأولى، من بداية رحلات العمرة حتى نهاية شهر شعبان، وسيتم تخصيص 400 ألف تأشيرة لها، والأخرى خلال شهر رمضان وتم تحديد 100 ألف تأشيرة لها، مضيفاً أنه لن يتم الإعلان عن الأعداد وستجد كل شركة عبر موقعها على البوابة الأعداد المسموح لها بتنظيمها وفقاً لطاقة النقل.