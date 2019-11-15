قال المخرج عادل أديب، إنه بذل مجهودًا كبيرًا مع الفنان الراحل أحمد زكي، في فيلمه الأخير "حليم"، حيث كان مريضًا ويحتضر وتوفى في فترة التصوير.

وأضاف "أديب"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية: "عماد الدين أكد أنه سيتحمل المسؤولية المالية الخاصة بتكليف إنتاج الفيلم، حتى لو كان سيدفع آخر مبلغ من المال لديه، وكل ذلك من أجل إسعاد أحمد زكي".

وتابع أن أحمد زكي كان يحلم بتجسيد شخصية المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، منذ أن كان طالبًا في معهد الفنون المسرحية، وحتى قبل أن ينتقل إلى القاهرة من الزقازيق: "الاتنين متشابهين، من نفس القرية والبلد، وأصابهم السرطان والبلهارسيا، ولما كان بيصور مشهد على المسرح أُصيب بجلطة في قدمه اليسرى".

وأوضح أنه اتفق مع الفنان الراحل، على أن يشارك في تصوير الفيلم، بشرط الحصول على موافقة طبيبه الخاص، منعًا لتدهور حالته الصحية: "مناعته كانت 100% في أيام التصوير و 0% في الأيام اللي مفيهاش تصوير".

وواصل: "طبيبه كان يعالج عبدالحليم حافظ، وأخبرني في جنازته، وقال لي إن ما اطلع عليه في الحالة الصحية لأحمد زكي خارج عالم الطب، خاصةً فيما يتعلق بتأثير حبه للتمثيل والفن على حالته الصحية".

وعن مشاركة الراحل هيثم زكي في الفيلم، قال أديب، إنه في أحد الأيام وخلال زيارته لوالده أحمد زكي، جسد هيثم أمامه مشهد: "لقيت قدامي عبدالحليم حافظ، نفس الإحساس اللي حصلي لما شفت تقليد تجسيد أحمد زكي للعندليب، وقتها خفت وقلت ده راكبه عفريت، وده نفس اللي حصلي مع هيثم، لكن مصورش أي شوت في حياة والده، وقال مش هتلاقي أحسن منه".

وعن تلقيه خبر وفاة هيثم زكي، قال أديب: "مراتي قالتلي الصبح لما صحيت قوم نلبس عشان رايحين عزاء، افتكرت عماد، نسيت التليفون والدواء، ومراتي مسكتني من إيدي لحد ما روحنا هناك، وكنت قاعد مش شايف حاجة، ومقدرتش أدفنه".