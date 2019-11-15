مقتل عراقي وإصابة آخرين في انفجار عبوة صوتية وسط الناصرية

قال مصدر أمني عراقي، مساء اليوم، إن 11 شخصا أصيبوا في انفجار عبوة صوتية قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية، مضيفا في حديث لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وأشارت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، إلى انفجار 3 قنابل صوتية قرب جسر الجمهورية وسط بغداد وإصابة 11 متظاهرا حالة أحدهم خطرة، وذكرت القناة الإخبارية في وقت لاحق، أن متظاهر قتل جراء انفجار عبوات صوتية وسط بغداد.

من جانبه، أشار مصدر أمني، اليوم، إلى أن عبوة صوتية انفجرت قرب ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لقناة "السومرية نيوز" العراقية إن "عبوة صوتية انفجرت قرب ساحة الطيران وسط بغداد، من دون وقوع أية إصابات تذكر".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

وكانت مصادر عراقية، أشارت في وقت سابق، إلى مقتل 3 متظاهرين وجرح 40 آخرين، وذلك خلال تفريق قوات الأمن للمحتجين في ساحة الخلاني وسط بغداد، الجمعة.

وشهدت بغداد والعديد من المناطق العراقية تظاهرات احتجاجية تحت عنوان "جمعة الصمود"، حيث توافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير، وسط هتافات منددة بقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.