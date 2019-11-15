طرح الفنان محمد رمضان، أغنية "Money" الجديدة على قناته الرسمية على يوتيوب.

وكان آخر كليب طرحه رمضان هو أغنية "السلطان" وكانت كلماتها: "العبدلله السلطان السلطان.. أنا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين.. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين.. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين.. أصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين.. أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي.. في الغابة الأسد ملك ماتعلمش إنه يطاطي.. المكسب عندي غية مش هحلكوا المرة دي.. كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول".

ويستعد رمضان، لإحياء حفل غنائي، 21 من الشهر الجاري، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية والذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه.