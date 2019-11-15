أعرب الفنان عمرو مصطفى، عن سعاجته لتواجده في المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال عمرو خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، إنه يعمل في التلحين منذ 20 عامًا، لحن خلالها 1000 كلمة: "بدأت بأغنية خليك فاكرني لعمرو دياب، والكثيرون لهم الفضل في إحياء الحفل هذا اليوم، ومنهم المستشار تركي آل الشيخ".

وأضاف أن آل الشيخ، كتب كلمات كل أغاني ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد": "قدم لي دعم غير عادي، جاب لي جمهور مش بتاعي، دول ناس عالميين وأنا معاهم وده حاجة كبيرة ليّا، خاصةً إني معملتش ألبومات بقالي 10 سنين، وأنا بشكر معالي المستشار".

وتابع: "حاسس إني في بلدي التاني، دعم المملكة للفن والفنانين غير عادي، العالم في الرياض، سواء فنانين او لاعبي كرة قدم".