لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، إثر مشاجرة بقريتي قلة والمسيد، التابعتبن لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالعصي والشوم والأسلحة البيضاء، بين طرفين، بقريتي قلة والمسيد، التابعتبن لدائرة المركز، نتج متوفي ومصاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للقريتين، بقوة أمنية برئاسة العميد مجدي لطفي، رئيس مباحث جنوب بني سويف، والمقدم محمود الشريف، مفتش مباحث مركز إهناسيا، والرائد أحمد بهجت، رئيس المباحث، وتبين أن المشاجرة نتج عنها وفاة رامي عماد، 37 سنة، فلاح، مقيم قرية قلة، وإصابة أحمد تمام سليمان، 23 سنة، سائق، مقيم قرية المسيد.

وأفادت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن خلافات مالية بين المتوفى والمصاب، كانت سببًا في تشاجرهما، باستخدام الشوم والعصي والأسلحة البيضاء، ما أدى لوفاة الأول في الحال، متأثرًا بطعنات مطواة، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي وأصيب الثاني بجرح قطعي بالرأس 3 سنتيمتر، وتم نقله للعلاج بمستشفى إهناسيا المركزي.

وفرضت الأجهزة الأمنية تمركزًا أمنيًا بالقريتين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وأمر مدير النيابة باستدعاء الطب الشرعي، للوقوف على أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة.