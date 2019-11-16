تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

"التضامن" أنقذتها.. حكاية "طفلة بلبيس" ضحية التعذيب على يد خالتها

لا زالت حلقات من العنف الأسري تجاه الأطفال تزداد يوما بعد يوم، إذ ظهرت ضحية جديدة، لطفلة لم تكمل الخامسة من عمرها، حيث تعرضت للتعذيب الشديد على يد خالتها بالحرق والضرب.

شيرين عن تقبيل يد معجب: بيجيب لي أحلى شكولاتة وبضعف قدامه

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تقبيلها يد معجب سويسري، أمس الأول الخميس، خلال إحيائها حفل في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

الحكومة: انتشار الذباب بسبب تغير المناخ ومصر خالية من الحشرات الوبائية

أكدت رئاسة مجلس الوزراء، خلو مصر من كافة «الحشرات الوبائية»، موضحة أن وزارة الصحة والسكان جاهزة تماماً ولديها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام.

"كانت أمطار فلقينا حر".. "الأرصاد" تكشف سبب مخالفة طقس اليوم لتوقعاتها

أجاب الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال "فين المطر؟"، وذلك تعقيبًا على توقعات الهيئة بسقوط أمطار اليوم على معظم الأنحاء وتمتد لسيول في بعض المناطق.

منة فضالي: أغلب المعزين في هيثم أحمد زكي من الفنانين "منافقون"

أبدت الفنانة منة فضالي دهشتها من إبداء أغلب نجوم ونجمات الوسط الفني تأثرهم الشديد بوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، رغم عدم سؤالهم عنه في حياته، بحسب قولها.

مجلس حقوق الإنسان يعتمد التوصيات الخاصة بتقرير مصر

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، تمثل نحو 5 موضوعات رئيسية، حيث تكررت التوصيات فى أكثر من موضوع، وهو ما يعنى اعترافا ضمنيا من المجلس الدولى لحقوق الإنسان بأن سجل حقوق الإنسان فى مصر يشهد تطورا ملحوظا.

أبرزها "إلغاء مجانية التعليم".. الحكومة تنفي 13 شائعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 13 شائعة جرى تدالوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة من 8 حتى 15 نوفمبر 2019 .

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين صدمتهم سيارة بوسط البلد

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 9 آخرين منذ قليل، إثر اصطدام سيارة ملاكي بهم أثناء تواجدهم على الرصيف بمنطقة طلعت حرب، تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

خاص.. أزمة بين محمود علاء وأمير مرتضى: "3 مليون مش كفاية"

اندلعت أزمة خلال الأيام الماضية بين محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، بسبب تعديل عقد اللاعب من الناحية المادية.

طارق مؤمن يتوج ببطولة العالم للإسكواش لأول مرة في تاريخه

توج البطل المصري طارق مؤمن المصنف الثالث عالميًا بلقب بطولة العالم للإسكواش التي تستضيفها قطر، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره النيوزلندي بول كول بنتيجة 3 - 0.