تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

الإفتاء للمواطنين: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه

نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" منشورا جاء فيه: "إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه"، وأتبعتها بدعاء: "اللهم الطف بعبادك يا لطيف"، وأرفقت المنشور بوسم إيتاي البارود.

الصحة: 6 وفيات و15 مصابا في حريق خط البترول إيتاي البارود

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 15 شخصا ووفاة 6 آخرين، إثر اشتعال حريق نتيجة تسرب مواد بترولية بعزبة المواسير، التابعة لمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

دخل الأعزب لا يزيد عن 4200 جنيه.. الإسكان تكشف شروط الإعلان الـ 12

قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن هناك إقبالا كبيرا على حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعي.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي في الحرارة وسقوط أمطار

تستعرض "الوطن" توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة، ومن المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على السواحل الغربية، في حين يستمر الطقس مائلا للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

لعدم كفاية الأدلة.. إخلاء سبيل المتهمين باستدراج فتاة العياط

قالت النيابة العامة إن إخلاء سبيل المتهمين بالاشتراك في واقعة فتاة العياط، لعدم كفاية الأدلة قبلهما، فقد خلت الأوراق من دليل على علمهما وَاتفاقهما مع الجاني المتوفّى على ارتكاب جريمة الخطف أو الاغتصاب؛ ولم يشر إلى علمهما إلا رأي مجري التحري دون أن يعززه دليل بالأوراق.

للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية.. طرح شقق 118 مترا للموظفين في يناير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدء طرح 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر، للحجز للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يناير 2020.

فيديو.. مدير دار أيتام يتحرش بالفتيات.. والتضامن: حررنا محضرا بالواقعة

عرض برنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية "dmc"، ضمن مبادرة "سجل شكوتك"، مقطع فيديو لإحدى الفتيات المقيمات بدار أيتام "الأخوين" الكائنة بجوار المستشفى الوطني للعيون في مصر الجديدة.

حازم إمام: الروح القتالية سبب تأهل المنتخب الأولمبي.. ورمضان صبحي أفضل مني

أشاد حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق، بالروح القتالية التي يلعب بها منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر.

وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة منتخب كينيا مع فندق الإقامة

سارع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحل أزمة بعثة منتخب كينيا مع فندق الإقامة في الإسكندرية، بسبب عدم دفع تكاليف الإقامة.