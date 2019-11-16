اقتصادي: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به للتكامل والتعاون

أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي والخبير الاقتصادي، أن العلاقات المصرية الإماراتية تؤكد أنها نموذجا يحتذى به للتكامل والتعاون "العربي العربي"، حيث تربطها المودة والتقارب الراسخ والمتين منذ توصية الشيخ زايد التي قال فيها "إن نهضة مصر هي نهضة للعرب فكونوا دائما بجوارها".

وأضاف العمدة، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر"، أن الاستثمارات المشتركة بين مصر والإمارات، هي أول تجربة تدخلها مصر ممثلة في "صندوق مصر السيادي" مع شركة أبو ظبي للتنمية القابضة التي يقدر حجم التمويل لهذه الشراكة بـ20 مليار دولار، وهذه الاستثمارات ستكون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة والصناعة وخدمات لوجيستية كالسفن والتعدين.

وتابع العمدة، أن شركة موانئ دبي لها في مصر أكثر من نشاط واستثمار، حيث تعتبر الإمارات العربية أكبر ثالث مستثمر عربي أسيوي في مصر، وصل حجم هذا الاستثمار إلي ما يقرب من 7 مليارات دولار ولديها ما يقرب من 1000 شركة، كما أنها دولة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتستطيع أن تقدم خدمات كبيرة في هذا المجال، وكذلك البنوك والمصارف والخدمات المالية.