أقالت السلطات التركية، اليوم، 4 رؤساء بلديات أكراد من مناصبهم في إطار حملة القمع الموسعة التي تشنها ضد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، حيث قامت باستبدالهم بمعينين حكوميين.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أنه جرى استبدال رؤساء بلديات مناطق "مازيداج وصور وديريك" في محافظة "ماردين" جنوب شرقي البلاد بمعينين حكوميين، كما جرى عزل رئيس بلدية منطقة "سروج" في محافظة "أورفة"، ما يرفع عدد رؤساء البلديات المنتخبين الذين تم إقالتهم هذا العام إلى 24.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية، فيما ينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود هذه الصلات.

وتأتي التحركات ضد حزب الشعوب الديمقراطي بالتزامن مع هجوم تركي في سوريا المجاورة على وحدات حماية الشعب السورية الكردية، التي تتهمها أنقرة كذلك بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني.

وحزب الشعوب الديمقراطي، هو الحزب الوحيد الممثل في البرلمان التركي، الذي عارض الهجوم بشمال شرق سوريا، والذي بدأ في 9 من أكتوبر الماضي.