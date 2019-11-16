نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا، الأحد، إذ يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

الشبورة والأمطار

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 19 26

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 25

دمنهور 18 26

الإسكندرية 20 26

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

بورسعيد 22 25

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 17 27

السويس 18 27

العريش 16 26

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 21 28

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 26

بني سويف 18 26

المنيا 16 26

أسيوط 15 27

سوهاج 16 27

قنا 17 27

الأقصر 18 27

أسوان 19 28

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 31

المدينة 17 30

الرياض 15 22

المنامة 22 29

أبو ظبي 20 31

الدوحة 24 28

الكويت 14 24

دمشق 03 18

بيروت 18 26

عمان 06 18

القدس 10 19

غزة 17 28

بغداد 09 22

مسقط 22 28

صنعاء 08 23

الخرطوم 21 35

طرابلس 12 18

تونس 08 17

الجزائر 11 15

الرباط 09 17