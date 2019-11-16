شنت مديرية الصحة بالشرقية، حملة برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، للتفتيش على مصنع للمشروبات والمياه الغازية بمركز ومدينة ههيا، للتأكد من صلاحية المنتج المقدم، وموافاته للاشتراطات الصحية والبيئية.

وتبين وجود نقص في الاشتراطات الصحية، وعدم وجود مطهرات ومناشف على الأحواض، ووجود حفر ومياه راكدة بالأرضيات، وعدم استخراج بعض الشهادات الصحية للعاملين، ووجود معمل غير مستوف لمعايير الجودة، ووجود معدات معطلة داخل صالة الإنتاج.

وجرى تحرير 4 محاضر جنحة صحية، وسحب 3 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 90 كجم هوالك إنتاج ومواد تعبئة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وسوء التخزين.