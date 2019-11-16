توجه الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمستشفى بلبيس المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية للطفلة "هبة. أ. م"، والتي تعرضت للتعذيب على يد خالتها، جاء ذلك بناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وتبلغ الطفلة من العمر 9 سنوات، وتعاني من تجمع دموي حول العين واشتباه ما بعد ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأثر حروق سطحية متفرقة، حيث قضى وكيل الوزارة معها بعض الوقت للتخفيف من آلامها، وقدم بعض لعب الأطفال لها لدخول حالة من السعادة والسرور عليها، وأصرت "هبة" على عدم مغادرة جميع الحاضرين بالغرفة وتمسكت بقضاء جميع الحاضرين الوقت معها.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير جهاز تليفزيون بالغرفة، كما أطمئن على تحسن الحالة الصحية للطفلة، ووجه مدير المستشفى بتوفير أوجه الرعاية الطبية لها، وعدم مغادرة الطفلة للمستشفى حتى تماثلها للشفاء تماماً.