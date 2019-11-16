تابع اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، تصريف تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية في مدينة العريش.

وأكد الخولي، انتظام حركة المرور في مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، عقب قيام سيارات ومعدات الحملة بالمحافظة بالتعاون مع سيارات ومعدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بتصريف مياه الأمطار، وإزالة المعوقات الناتجة عن مياه الأمطار.

وأشار نائب المحافظ إلى استمرار حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى في مديريات وأجهزة الخدمات بالمحافظة، بجانب استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام شمال سيناء وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات، وذلك لمتابعة الظروف الجوية، بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ.