أقدم عدد من أهالي قرية "أفوة"، التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، على منع عمال إحدى الشركات العاملة في خدمات الاتصالات وخدمات المحمول من استكمال أعمال تركيب برج لتقوية شبكة الهاتف المحمول أعلى منزل داخل القرية.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغا من "سيد. ش. ح"، 55 عاما، محامي، وكيلاً عن إحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات، مقيم مدينة نصر بالقاهرة، مبلغا عن تضرر الشركة من عدد الأهالي بالقرية لمنعهم عمال الشركة باستكمال أعمالهم بتركيب برج لتقوية شبكة الاتصال أعلى منزل "محمد. م. م"، والمتعاقد مع الشركة على تركيب البرج، وأحداثهم بعض التلفيات بأجزاء البرج جاري تقدير قيمتها.

واتهم محامي الشركة بتضررهم من كلا من "جمال.ح. ع"، و"فاطمة. م. م"، و"محمد. ح. ر"، و"طه. ح. ر"، و"عمر. ح. ر"، و"محمود. ح. ر"، و"أحمد. ع. خ"، جميعهم مقيمين قرية أفوة دائرة مركز الواسطى، لمنعهم عمال الشركة باستكمال أعمالهم بتركيب برج لتقوية شبكة الاتصال أعلى منزل أحد أهالي القرية، ويدعى "محمد. م. م"، والمتعاقد مع الشركة على تركيب البرج، وإحداثهم بعض التلفيات بأجزاء البرج.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 6950 إداري مركز الواسطى، وتولت النيابة العامة التحقيق.