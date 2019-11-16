تُعاني الدولة التركية من عجز مالي ضخم، حيث وصلت قيمة عجز الميزانية خلال أكتوبر 2019 إلى 100.7 مليار ليرة، وبلغ معدل إغلاق وتصفية الشركات بسبب العجز النقدي لأكثر من 20% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس، فضلًا عن أن معدل البطالة ارتفع في تركيا إلى 14% في سبتمبر الماضي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

100 مليار ليرة عجز في ميزانية تركيا في الأشهر العشرة الأولى من 2019

وأشار التقرير، إلى أن معهد التمويل الدولي حذر الحكومة التركية من استمرارها في السياسات التي تقود إلى العديد من الأزمات، وبخاصة فيما يتعلق بالاعتماد "المفرط" على الاقتراض بالعملة الأجنبية وتزايد المخاطر في حالة تباطؤ الاقتصاد أكثر من ذلك، وهو ما قد يعرضها للإفلاس.

خبراء يوضحون ردود الفعل تجاه تركيا بعد تنقيبها عن الغاز القبرصي

بعد العدوان على سوريا.. اقتصاد تركيا يترنح: زيادة الديون وتصفية شركات

وأوضح التقرير، أن ديون العالم تتفاقم وتحولت إلى أزمة حقيقية، لكن الغريب أن تستحوذ أكبر اقتصاديات العالم على نسب مخيفة من إجماليات الديون العالمية، وهو ما يدعو إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حول مصير هذه الديون التي تتفاقم، وهل بالفعل سنشهد إعلان إفلاس بعض الدول خلال الفترة المقبلة.

نشرة أخبار تركيا.. اقتصاد الدعارة في أنقرة يعود من جديد