أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمركز أبو حماد.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتصادم سيارتين بمركز أبو حماد، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.