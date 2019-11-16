صرح اللواء صابر الزيات، مدير مشروع مرفق النقل الداخلي بالمحافظة، بأنه جرى اليوم صيانة وتشعيل أول سيارة بعد الانتهاء من عمل الصيانة الكاملة لها عن طريق الأيدي الفنية بالمرفق دون الاستعانة بأي جهات خارجية، وسيجرى خلال الأيام المقبلة، إدخال باقي الأتوبيسات تباعاً عقب الانتهاء من صيانتها.

يذكر أنه جرى إدخال 16 أتوبيس جديد للخدمة في إطار خطة تحديث أسطول سيارات مرفق النقل الداخلي بالمحافظة، وجاري التعاقد على عدد آخر من أجل رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتغطية أكبر عدد من خطوط السير بنطاق المحافظة.

من جانبه أكد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، على ضرورة رفع كفاءة المرفق لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال النقل الذي يمس شرائح المجتمع من طلاب وعمال وغيرهم.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية على الارتقاء بالمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة وتطوير منظومة مرفق النقل الداخلي والمتضمنة إصلاح وصيانة الأتوبيسات المعطلة ورفع كفاءتها والتي تشمل 10 سيارات على مراحل.