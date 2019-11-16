قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة استردت أكثر من مليون ونصف مليون فدان أراضي زراعية، وأكثر من 200 مليون متر مربع أراضي بناء، وذلك خلال 13 موجة استرداد للجنة.

وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة"، أن هذه الأرقام لم تتحقق في تاريخ مصر خلال هذه المدة القصيرة، وهو نتيجة وجود إرادة سياسية واضحة ووجود لجنة رئاسية للاسترداد برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية، وتشرف على عملية الاسترداد وتشترك فيها كل جهات الدولة والوزارات المختلفة سواء الدفاع أو الداخلية أو التنمية المحلية والمحافظات.

وأكد أن القانون سيطبق على الجميع ولا توجد أي وساطة، مشيرا إلى أن قوات إنفاذ القانون تطبق القانون على الجميع دون محاباه لأحد، "والموجة الرابعة عشر في أول 6 أيام استطاعت أن تسترد 90 ألف فدان أراضي زراعية، و19 مليون و360 ألف متر مربع أراضي بناء".

واستطرد قائلا إن أي أرض يتم رفع التعديات عنها يتم تسليمها للمحافظة كي تكون مسؤولة عنها، وأي تعدٍ جديد عليها يعرض المسؤول عن الأرض للمساءلة القانونية.