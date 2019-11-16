أكد الدكتور متولي أبوريه، مدير مستشفى المنشاوي بطنطا، اليوم، أن قسم رعاية الأطفال، استقبل طفل رضيع عثر عليه ملفوف بشال حريمي أمام دورات المياه بمسجد السيد البدوي.

وأضاف أن الطفل الرضيع يعاني من التهاب رئوي وضعف بوظائف الجسم بسبب سوء التغذية، لافتا: "محتاج عناية غذائية ورضاعة طبيعية".

وكان المصلين بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا بالغربية، عثروا، مساء اليوم، على طفل رضيع ملفوفا بـ "شال حريمي" ثقيل أمام دورات المياه، وهو ما أثار حفيظة المواطنين ودفعهم للإبلاغ عن الواقعة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مسئولي المسجد للتحفظ على الطفل لحين إخطار الأجهزة الأمنية.

كما باشر ضباط نقطة شرطة السيد البدوي والخدمات من المباحث دورهم في البحث عن مُلقي الرضيع، ومشاهدة كاميرات المراقبة لمحاولة التعرف عليه.

كما نقلت سيارة إسعاف الطفل الرضيع لمستشفى المنشاوي العام للكشف الطبي عليه، ووضعه تحت الرعاية الطبية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.