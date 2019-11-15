حصلت "الوطن" على أسماء المصابون وهم: وليد السيد قطب وريهام أحمد الدسوقي ومحمد أشرف المهدي ووداد رجب السيد وفاطمة محمد عويس وسعد أحمد سعد ورحمة أحمد إبراهيم وايه إبراهيم إبراهيم وروان حامد عطا وايه سعد عبد الله ولطفي السيد ابو الحسن وايمان محمد العشري بالإضافة إلى مجهولين آخرين لم يتعرف على أسمائهم.

وتابع اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اليوم الجمعة، أحداث انقلاب أتوبيس نقل جماعي بطريق طنطا – المحلة أمام قرية الرجدية، كما انتقل إلى موقع الحادث موجها بتخصيص سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى طوارئ طنطا الجامعي .

وأجرى مدير الأمن اتصالا هاتفيا باللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا للإطلاعهم على تطورات الحادث، كما وجه بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المصابين وباشر تطورات مراحل علاجهم.

كما زار مدير الأمن اقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات طنطا الجامعية للاطمئنان على حالات المصابين للحادث والذي أسفر عن مصرع شخصين بينهم سيدة في العقد السابع من عمرها وإصابة 20 أخرين.

كان، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس في طريق المحلة - طنطا في الأرض الزراعية المجاورة للطريق إثر اختلال عجلة القيادة من السائق وانقلاب الأتوبيس .

كما تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بطنطا لتلقى العلاج اللازم وكلفت اداره البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.