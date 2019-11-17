منتخب بلجيكا وقناة الزمالك.. أبرز ما بحث عنه المصريون بـ"جوجل"

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منتخب بلجيكا

حقق المنتخب البلجيكي الانتصار التاسع على التوالي، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وذلك عقب فوزه الساحق على مضيفه المنتخب الروسي برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة، التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة "سانت بطرسبرج" الروسية.

جاء الهدف الأول للمنتخب البلجيكي، عن طريق ثورجان هازارد في الدقيقة 19 من زمن اللقاء، قبل أن يضيف شقيقه إدين هازارد نجم ريال مدريد، الهدفين الثاني والثالث لمنتخب بلجيكا، في الدقائق 33 و40 من زمن الشوط الأول.

واختتم مهاجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو رباعية منتخب بلاده في الدقيقة 72 من زمن المباراة، قبل أن يقلص جورجي دزيكيا الفارق لصالح منتخب روسيا في الدقيقة 79.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة، بينما تجمد رصيد المنتخب الروسي عند النقطة 21، في المركز الثاني.

وكان المنتخب البلجيكي أول المتأهلين لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" قبل مباريات هذه الجولة، والتي شهدت أيضاً فوز منتخب كازاخستان بثلاثية مقابل هدف على نظيره سان مارينو، ليرتفع رصيد منتخب كازاخستان إلى 10 نقاط، بينما بقى منتخب سان مارينو في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

الشقيقان هازارد يقودان بلجيكا لسحق روسيا برباعية في تصفيات اليورو

قناة الزمالك

ينتظر عشاق نادي الزمالك إطلاق قناة الزمالك رسميا خلال الساعات المقبلة، بعد أن أعلن رئيس الزمالك منذ فترة قصيرة عن إطلاق تردد القناة، لتعتبر الناقلة الرسمية لجميع أخبار القلعة البيضاء، واقتداء بالنادي الأهلي الذي أطلق قناة رسمية من فترة كبيرة أيضا.

وتطلق قناة الزمالك على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11449، بمعدل أفقي، بمعامل تصحيح الخطأ 5/6، بمعدل الترميز 27500 مفتوحة.

وكان رئيس الزمالك أعلن أيضا التعاقد مع عدد كبير من ألمع نجوم كرة القدم المصرية إلى جانب نخبة من الإعلاميين والصحفيين لتقديم البرامج على شاشتها.

خالد الغندور قائد نادي الزمالك السابق مقدم رئيسي لبعض البرامج، بالإضافة إلى أحمد جمال كمقدم، والمحللين الفنيين أحمد عبد الحليم وأحمد سمير وطارق يحيى نجوم الزمالك السابقين، وعدد من الصحفيين أمثال شادي عيسى ومنتصر الرفاعي وإيهاب الفولي.

ومن المنتظر أن تحصل القناة الجديدة على بعض المباريات الخاصة بالفريق في البطولات المحلية لتكون القناة مجهزة بشكل كامل لاستمتاع الجماهير بها، على أن يتم بث القناة عبر 3 أقمار صناعية خلاف نايل سات، حيث ستبث عبر يوتلسات بتردد 11595.39Eutelsat AB7 عمودي 3/4 27500، وأيضا ستكون مفتوحة لمن يتواجد على هذا القمر وتذاع بشكل طبيعي وعلى قمر صناعي AB2 بتردد 11678 عمودي 3/4 27500 مفتوحة، وعلى قمر العرب سات بدر 4 بتردد 12092 عمودي.

قناة الزمالك الجديدة.. تبث عبر 4 أقمار صناعية