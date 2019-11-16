منتخب تونس وسيد شيبة يتصدرون "تريندات جوجل" مصر

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية:

منتخب تونس

استهل المنتخب التونسي مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون عام 2021، بالفوز على شقيقه الليبي بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

بمشاركة معلول وصناعة من فرجاني.. تونس تكتسح ليبيا برباعية في تصفيات كان 2021

أعلن المدير الفني لمنتخب تونس، منذر الكبير، عن تشكيل نسور قرطاج أمام ليبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

معلول وفرجاني يقودان تونس أمام ليبيا بتصفيات كان 2021

الفنان محمد فاروق

محمد فاروق.. فور سماعك للاسم سيحضر في ذهنك لاعب كرة قدم شهير أو حكم معروف، ولكن من الصعب أن تدرك أن الحديث عن الفنان الشعبي الذي لٌقب بـ"شيبة" السينما المصرية، والذي تداول رواد السوشيال ميديا شائعة عن وفاته.

بعد شائعة وفاة محمد فاروق.. أعمال "سيد شيبه" في السينما والدراما

بين الحين والآخر تتصدر أسماء المشاهير قائمة محركات البحث بـ"جوجل"، بسبب المعلومات والأخبار المتداولة حول وفاتهم حتى يخرجون بأنفسهم، مؤكدين أن المتداول ما هو إلا شائعات، وكان آخرهم الفنان محمد فاروق، الملٌقب بـ"شيبة" السينما المصرية.

آخرهم محمد فاروق.. شائعات الموت تطارد الفنانين على "وش الدنيا"