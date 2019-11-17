بدأت محكمة جنايات الطفل، منذ قليل، ثالث جلسات محاكمة المتهم محمد راجح و3 آخرين بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا المعروف باسم "شهيد الشهامة".

ومن المقرر، أن تستمع المحكمة لمرافعات فريق الدفاع عن المتهمين وكذا المحامين الحاضرين مع أسرة المجني عليه.