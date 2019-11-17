أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم المخرج يوسف شاهين في مشروع "عاش هنا"، الذي يعمل على توثيق رموز مصر لمختلف الأجيال، فيمكن للمارة مشاهدة لافتة تحمل اسم يوسف شاهين وعنوانه 110 شارع 26 يوليو بالقاهرة.

يوسف جبرائيل شاهين، ولد لأسرة من الطبقة الوسطى في 25 يناير 1926 في مدينة الإسكندرية لأب لبناني من شرق لبنان في مدينة زحلة وأم من أصول يونانية، درس في كلية فيكتوريا التي حصل منها على الشهادة الثانوية، وبعد إتمام دراسته في جامعة الإسكندرية، انتقل إلى الولايات المتحدة وأمضى سنتين في معهد پاسادينا المسرحي (پاسادينا پلاي هاوس - Pasadena Play House) يدرس فنون المسرح.

بعد عودة شاهين إلى مصر، ساعده المصور السينمائي ألايزي أورفانيللي بالدخول في العمل بصناعة الأفلام، وكان أول فيلم له هو بابا أمين (1950)، وبعد عام واحد شارك فيلمه ابن النيل (1951) في مهرجان أفلام كان.

عرض عليه چاك لاسال أن يعرض مسرحية من اختياره لكوميدي فرانسيز، واختار شاهين أن يعرض مسرحية كاليجولا لألبير كامو - بدأ كتابة المهاجر (1994)، قصة مستوحاه من شخصية النبي يوسف ابن يعقوب.

ظهر شاهين كممثل في عدد من الأفلام التي أخرجها مثل باب الحديد وإسكندرية كمان وكمان، وتنوعت أفلام شاهين في مواضيعها فمن أفلام الصراع الطبقي مثل فيلم صراع في الوادي - الأرض - عودة الابن الضال، إلى أفلام الصراع الوطني والاجتماعي مثل جميلة - وداعا بونابرت، إلى سينما التحليل النفسي المرتبط ببعد اجتماعي مثل - باب الحديد - الاختيار - فجر يوم جديد.

أُصيب يوسف شاهين بنزيف متكرر بالمخ، وفي 16 يونيو 2008 دخل في غيبوبة وتوفي عن 82 عاما بتاريخ 27 يوليو 2008.

ونال شاهيت العديد من الجوائز بينها: التانيت الذهبية من أيام قرطاج السينمائية عن فيلم الاختيار عام 1970، الدب الفضي من مهرجان برلين السينمائي عن فيلم إسكندرية... ليه؟ عام 1979، أفضل تصوير من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم إسكندرية كمان وكمان 1989، ومهرجان أميان السينمائي الدولي عن فيلم المصير 1997، الإنجاز العام من مهرجان كان السينمائي عن فيلم المصير 1997، حصل على جائزة فرنسوا كالية من مهرجان كان السينمائي عن فيلم الآخر 1999.