قال المحامي نضال مندور المدعي بالحق المدني الحاضر مع أسرة محمود البنا المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، إنه طلب من المحكمة عدم معاملة "راجح وباقي المتهمين" كأطفال، كما طلب تعديل نص العقوبة الخاصة بجرائم الأطفال، مؤكدًا أن ذلك لن يخل بالعهود والمواثيق التي وقعت عليها الدولة، ولا يتناقض مع المادة 63 من الدستور.

وأضاف أنه طلب تعديل نصوص مواد العقوبات الخاصة بجرائم الطفل، مدللًا على حديثه بتعديل دولة الإمارات لعقوبة الطفل، والتي طبقت حد القصاص على متهم حدث في إحدى قضايا القتل.

وتابع: "هناك عدد من الدول مثل ألمانيا إنجلترا فرنسا بلجيكا، وهي قلاع الديمقراطية، طبقت حكم الكبير على الحدث ما بين عمر 16 و18 عاما لأن هذه المرحلة تصدر فيها جرائم خطيرة من الحدث جرايم كالقتل وهتك العرض والإرهاب".

وأوضح مندور أن دفاع المتهمين يعول على تناقضات مردود عليها، مشيرًا إلى أن المحكمة شاهدت فيديو الجريمة، وسيكون هناك حكما مرضيا وعادلا.