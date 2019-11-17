عاجل.. انتشار أمني مكثف قبل بدء محاكمة قتلة البنا "شهيد الشهامة"

شددت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنوفية، إجراءاتها حول مبنى محكمة شبين الكوم وفي شوارع المدينة، قبل انطلاق ثالث جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف راجح و3 آخرين، بتهمة قتل محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" يوم 9 أكتوبر الجاري.

وأغلق الأمن الطرق المؤدية للمحكمة بوضع حواجز حديدية، فضلا عن أوناش تابعة لإدارة المرور بالمحافظة، ولم يُسمح إلا بمرور الأشخاص المترجلين بعد فحص هوياتهم، فيما منعت السيارات والدراجات النارية من المرور.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.