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الأرصاد: أمطار خفيفة في نهاية الأسبوع

الأرصاد: أمطار خفيفة في نهاية الأسبوع

سيد رئيسا لمجلس آباء وأمناء مدارس أسيوط وعماد الدين نائبا

سيد رئيسا لمجلس آباء وأمناء مدارس أسيوط وعماد الدين نائبا

مايا دياب بطلة "لوكاندة الأوباش "في موسم الرياض

مايا دياب بطلة "لوكاندة الأوباش "في موسم الرياض

خبير: هدف "القومي للطرق" دعم مشروعات التنمية

خبير: هدف "القومي للطرق" دعم مشروعات التنمية

عاجل.. جلسة مغلقة في البرلمان الإيراني لبحث رفع أسعار البنزين

عاجل.. جلسة مغلقة في البرلمان الإيراني لبحث رفع أسعار البنزين

عاجل.. انتشار أمني مكثف قبل بدء محاكمة قتلة البنا "شهيد الشهامة"

عاجل.. انتشار أمني مكثف قبل بدء محاكمة قتلة البنا "شهيد الشهامة"

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أكثر شيوعا بين الرجال.. احذر من الموت فجأة بسبب "النوبة الصامتة"

هزائم إيران في نوفمبر.. تصفيات آسيا واحتجاجات طهران وبغداد وبيروت

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الجلسة الـ3 غدا.. قضية "شهيد الشهامة" من موقف رجولي حتى موعد الحكم

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