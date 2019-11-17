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المصرية الفائزة بـ"المشرف المتميز" في تحدي القراءة لـ"الوطن": تعب شهور

المصرية الفائزة بـ"المشرف المتميز" في تحدي القراءة لـ"الوطن": تعب شهور

"العامة للجوازات" تواصل تفعيل إجراءاتها للتسهيل على المواطنين

"العامة للجوازات" تواصل تفعيل إجراءاتها للتسهيل على المواطنين

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