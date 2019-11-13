118 مفتشا بـ"القوى العاملة" يحصلون على الضبطية القضائية

أدى 118مفتشا ومفتشة، جدد بمديريات القوى العاملة، على مستوى 17 محافظة اليمين القانونية، أمام وزير القوى العاملة محمد سعفان، تمهيدًا لحصولهم على الضبطية القضائية، للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت، فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت.

وفي كلمته للمفتشين الجدد، أكد وزير القوى العاملة ضرورة تحلي المفتش والمفتشة بالنزاهة والإخلاص والدقة والأمانة في العمل، والتعاون مع باقي الزملاء، مشيرا إلى أن حلف اليمين القانونية مسؤولية قانونية وأخلاقية ودينية، لا بد أن يتحملها المفتش دون كلل أو ملل، ولا تطوله أي شائبة، بحيث لا يظلم صاحب العمل، ولا يفرط في حقوق العمال والدولة.

وقال إن المفتشين الجدد سيقومون بتدعيم مديريات القوى العاملة ومكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء مصر بالقوة الوظيفية اللازمة؛ لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، بما يحقق البيئة المناسبة لاستعادة النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة.