القوى العاملة: تدريب 180 مواطنا على المهن اليدوية بالفيوم

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، إطلاق أربع وحدات تدريب متنقلة في جميع قرى محافظة الفيوم، لإعادة تأهيل الجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة فى الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.

وقال سعفان أنه في الـ21 من سبتمبر الماضي، تم إطلاق المرحلة الأولى دورات التدريب المهني علي مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية التي استمرت شهراً، وتم تخريج 180 متدربة ومتدرب بوحدات التدريب المتنقلة من خلال 4 وحدات تجوب قرى ونجوع محافظة الفيوم.

وأوضح الوزير أنه يتابع بصفة يومية العملية التدريبية، لإزالة جميع المعوقات التي قد تصادف العملية التدريبية.